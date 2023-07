Barca si capovolge: velista finisce in mare, soccorso dalla Guardia Costiera

La Capitaneria di porto di Crotone ha soccorso oggi pomeriggio un velista la cui imbarcazione si è capovolta nelle acque antistanti località Simeri Mare, del comune di Simeri Crichi.

Alle 16:45, la Sala Operativa ha ricevuto la segnalazione dell’incidente occorso alla piccola unità a vela, a circa 300 metri dalla riva. Avviate nell’immediatezza le operazioni di soccorso con il battello GC B49, già operativo nell’ambito dell’attività “Mare Sicuro”, la Guardia Costiera ha recuperato il diportista finito in mare, conducendolo in sicurezza sulla spiaggia di Simeri Mare. Non è stato necessario affidare il velista alle cure mediche del 118 poiché era in buone condizioni di salute.