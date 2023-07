Pizzicato mentre tenta di rubare una bici, messinese arrestato a Reggio

Gli agenti delle Volanti di Reggio Calabria hanno arrestato un 44enne con l’accusa di tentato furto aggravato dopo averlo sorpreso in una via del centro cittadino mentre, servendosi di un tronchese, stava per impossessarsi di una bicicletta a pedalata assistita, del valore di circa duemila euro, che era stata assicurata ad un palo con una catena.

Il presunto rapinatore, originario di Messina, è stato bloccato subito dalla polizia che lo ha anche denunciato per possesso ingiustificato di strumenti di effrazione idonei allo scasso.