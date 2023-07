Provocazioni alla popolazione di Rombiolo, 29 Daspo a carico di tifosi del San Calogero

Il Questore di Vibo Valentia ha applicato 29 Daspo a carico di altrettanti tifosi del San Calogero che dopo la partita di prima categoria, giocata il 2 aprile scorso contro la Rombiolese, allo stadio comunale “Maio”, e terminata con la vittoria della formazione casalinga, si sarebbero recati davanti al Municipio di Rombiolo intonando dei cori offensivi nei confronti della comunità locale, inscenando una manifestazione che secondo la polizia avrebbe avuto l’intento di provocare la cittadinanza locale e quindi turbando l’ordine pubblico.

La vicenda ha provocato una reazione istituzionale da parte del Sindaco di quel comune, che aveva inviato una lettera al collega di San Calogero e alla società di calcio locale, con la quale, rappresentando il proprio disappunto per quanto accaduto, paventava la commissione di reati come quello di corteo non autorizzato e vilipendio alle istituzioni. .

Pertanto, e fin da subito, la Digos ha avviato degli accertamenti per identificare i componenti del gruppo di tifosi responsabili dell’accaduto, al termine dei quali il Questore ha quindi emesso i divieti di accesso a tutti i luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive e per la durata di un anno. Gli accertamenti sono confluiti anche in un’informativa all’autorità giudiziaria.