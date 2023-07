Non si fermano gli sbarchi: a Roccella altri 48 migranti, anche tre donne incinte

Non si fermano gli sbarchi di immigrati clandestini sulle coste della Calabria ed in particolare in su quelle della Locride, che dall’inizio anno ha già accolto quasi quattromila in circa una trentina di diversi arrivi.

L’ultimo ieri sera, ancora a Roccella Ionica, dove sono giunti altri 48 stranieri di nazionalità afghana e siriana, e tra cui anche tre donne incinte e sei minorenni che dopo le operazioni di prima accoglienza sono stati ospitati nella tensostruttura presente nell’area portuale, tra l’altro già al massimo della sua capienza, e gestita da Croce Rossa, Protezione Civile e Medici Senza Frontiere.

I migranti sono stati intercettati al largo mentre era in viaggio su una barca a vela: soccorsi in mare dalla Guardia Costiera sono stati poi condotti nello scala di Roccella.