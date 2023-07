Comunità Arbëreshe: a San Demetrio la Faa presenta gli atti del “Ricordo”

Sabato 22 luglio sarà presentata la pubblicazione nella quale sono stati raccolti gli atti del Convegno del Ricordo di Pino Cacozza che la Faa, Federazione Associazioni Arbëreshe - Federata e Shoqateve Arbëreshe, ha tenuto nel settembre del 2021.

L’evento è patrocinato dall’Amministrazione comunale di S. Demetrio Corone che parteciperà alla manifestazione con la presenza del Sindaco, Ernesto Madeo e del consigliere delegato Emanuele D’Amico.

Si tratta di un testo snello nel quale sono stati inseriti tutti gli interventi di coloro che hanno partecipato al convegno di due anni fa. Il volume del “Ricordo” è stato curato dal Presidente del Comitato dei Garanti della FAA, Francesco Perri, e dal giornalista Gennaro De Cicco, fra l’altro autore dell’importante pubblicazione sul Festival della Canzone arbëreshe.

L’opera, stampata in centoventi copie grazie alla sottoscrizione dei soci della Faa, non è in vendita. Viene distribuita con un contributo volontario dei richiedenti, i cui proventi saranno reinvestiti per altre copie utili per successive giornate del “Ricordo” che la federazione vuole promuovere nel prossimo autunno in altre comunità arbëreshe e a Cosenza.

Dopo un breve saluto dei due redattori dell’opera e i saluti istituzionali, la discussione sarà aperta a tutti coloro che riterranno di intervenire per un breve ricordo di Pino Cacozza. Sono previsti, inoltre, degli intermezzi musicali curati da Gennaro De Cicco, già contattato da artisti arbëreshë amici del compianto Pino. L’incontro si terrà alle 21 presso il cortile esterno di Villa Marchiano.