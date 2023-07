Tentato omicidio a Seregno: commando spara a raffica in strada, ferito 56enne calabrese

Attimi di terrore questa mattina a Seregno, in Brianza, dove un commando armato ha inseguito e sparato a raffica contro un uomo. È successo tutto attorno alle 11:30 lungo Via Wagner: la vittima, cinquantaseienne di origine calabrese di cui non sono state diffuse le generalità, è viva per miracolo seppur ricoverata in gravi condizioni nell'ospedale di Desio.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, la vittima si trovava a bordo della sua auto quando sarebbe stata avvicinata da un furgone con diverse persone a bordo. Nell'arco di circa 500 metri sono stati esplosi diversi colpi di arma da fuoco (almeno una decina), tutti indirizzati all'auto del malcapitato. Sono due i proiettili che hanno colpito l'uomo, che ha poi perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro un altro veicolo in strada.

Il furgone si è rapidamente dileguato, ed ora i militari indagano per tentare di ricostruire il tragitto del mezzo e risalire così agli autori del gesto.