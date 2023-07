Controlli nel catanzarese, 528 provvedimenti nel primo semestre del 2023

Continua con massimo impegno l’attività di contrasto e prevenzione dei reati e di ogni forma di illegalità condotta dalla Polizia di Stato sul territorio della provincia di Catanzaro.

Una vera e propria squadra specializzata quella messa in atto dal Questore di Catanzaro che nel primo semestre 2023 ha emesso un totale di 528 provvedimenti di prevenzione personali, a seguito degli accertamenti eseguiti con una intensa attività di analisi posta in essere dalla Divisione di Polizia Anticrimine.

In particolare sono stati emessi 406 avvisi orali, 85 fogli di via obbligatori, 14 Daspo, 4 ammonimenti e 19 proposte di sorveglianza speciale per maltrattamenti da cosiddetto Codice Rosso, che ha esteso ai soggetti maltrattanti l’applicazione della misura allo scopo di prevenire che la spirale di violenza da loro intrapresa possa sfociare in ben più gravi reati.

Inoltre, sono state 7 le persone denunciate all’Autorità Giudiziaria per inosservanza degli obblighi concernenti la misura di prevenzione della sorveglianza speciale e, sono stati trattati 12 esposti ex art 1 Tulps (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) finalizzati alla bonaria composizione dei privati dissidi tra le parti.

L’applicazione dei provvedimenti rientra nel più ampio progetto di intensificazione dell’attività di prevenzione, in questi ultimi casi applicata all’ aggressione del fenomeno della violenza di genere.