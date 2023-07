Cirò. Tartarughe detenute illegalmente, sequestrati 27 esemplari

Ventitré esemplari di tartarughe sono state ritrovate e sequestrate in un’area privata in località Serra del Trono del Comune di Cirò dai Carabinieri Forestale della stazione locale, che hanno anche denunciato un soggetto per poi affidare gli esemplari di terra al Centro Recupero Animali Selvatici di Catanzaro per la loro successiva reimmissione in natura.

Si tratta in particolare di sedici “Testudo Hermanni”, ovvero delle tartarughe di terra, specie inclusa nell’Allegato A del Regolamento della Comunità Europe e sottoposta a particolari misure per quanto riguarda l’importazione e il commercio in ambito comunitario.

Inoltre, sette esemplari di “Trachemys Scripta Scripta”, annoverata dal Regolamento Ue come specie esotica invasiva di rilevanza unionale.

Gli esemplari, che erano detenuti all’interno di una vasca in calcestruzzo ed alcuni recinti metallici, non erano corredati di nessuna certificazione o documentazione che ne attestasse la detenzione lecita.

I militari hanno anche contestato delle violazioni in materia di commercio internazionale di specie animali e vegetali e in materia di prevenzione sull’introduzione e la diffusione di specie esotiche invasive.