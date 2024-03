Scommesse senza autorizzazioni in un circolo privato: sequestro computer ed ingente sanzione

Due postazioni informatiche per effettuare scommesse online, pronte all’uso e senza nessuna autorizzazione: questo quanto constatato, nei giorni scorsi, a Cirò dai Carabinieri e da personale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di Catanzaro, a seguito di un controllo ispettivo presso un circolo privato.

Gli avventori infatti - per come constatato dagli operanti - dopo aver acquistato regolarmente le proprie ricariche, potevano fruire delle due postazioni informatiche abusivamente messe a disposizione all’interno del circolo dal proprietario, per effettuare in maniera autonoma, le loro scommesse, in contrasto con diverse norme previste dal Testo Unico di Pubblica Sicurezza e da leggi speciali.

Nei confronti del titolare è scattato il sequestro delle apparecchiature, oltre che una cospicua sanzione amministrativa, che potrà variare dai venti mila ai cinquanta mila euro e sarà irrogata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli.