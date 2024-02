Crotone, maxi sequestro di prodotti di carnevale: segnalate due attività commerciali

Oltre 320 mila prodotti a tema carnevalizio sono stati sequestrati, nei giorni scorsi, dalla Guardia di Finanza di Crotone, impegnata in un costante controllo del territorio al fine di individuare articoli potenzialmente pericolosi e tutelare così la salute e l'incolumità dei consumatori.

Questa volta a finire nei guai, viste le diverse irregolarità riscontrate, sono due attività commerciali attive nella provincia e che avrebbero messo in vendita prodotti senza gli standard di sicurezza e qualitativi previsti dalle norme nazionali ed europee, essendo di fatto sprovvisti di indicazioni e informazioni sul corretto utilizzo: dettagli spesso riportati solo in lingua straniera e non in italiano. Si tratta esclusivamente di articoli per il carnevale, come costumi, maschere, parrucche, cappelli, adesivi e così via.

Sequestrata la merce, per un valore di diverse migliaia di euro, i baschi verdi hanno sanzionato i commercianti - con multe comprese tra i 516 ed i 25.823 euro - dopo averli anche segnalati alla Camera di Commercio locale. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni.