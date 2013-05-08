Ancora un lido abusivo nel crotonese: liberata vasta area a San Leonardo di Cutro

Ennesimo stabilimento balneare abusivo scoperto dalla Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Crotone, nel corso dei consueti controlli rientranti nella più vasta operazione Mare e Laghi Sicuri. Questa volta i controlli dei militari hanno interessato l'area costiera a sud della provincia pitagorica, in particolare il litorale cutrese in località San Leonardo.

Li è stata rilevata la notevole occupazione di suolo demaniale da parte di una struttura ricettiva, che aveva ricavato un piccolo complesso turistico per gli avventori piazzando ben 232 tra ombrelloni, sdraio e lettini, occupando complessivamente 1.250 metri quadri di spiaggia. Il tutto, senza alcuna autorizzazione.

Gli accertamenti hanno infatti permesso di far emergere la totale assenza di concessioni o di autorizzazioni, non solo per la porzione di spiaggia ma anche per un vicino parcheggio, ricavato in un'area già posta sotto sequestro sempre per le medesime violazioni. In questo caso, il titolare dell'attività avrebbe violato i sigilli permettendo nuovamente alle auto di accedere e parcheggiare all'area.

Per tali motivi, tutte le attrezzature da spiaggia sono state sequestrate così come l'intera area occupata illecitamente. Il titolare è stato sanzionato per oltre 4 mila euro e denunciato a piede libero per occupazione abusiva di suolo demaniale marittimo e per violazione di sigilli. I controlli proseguiranno serrati.