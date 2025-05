Controlli agli esercenti nel crotonese, chiuse sette attività commerciali

Ben sette attività commerciali sono state chiuse temporaneamente su richiesta della Questura di Crotone, al termine di una serie di controlli mirati proprio agli esercenti operanti nella provincia.

Le chiusure hanno riguardato locali operanti nei comuni di Cutro e di Cirò Marina, presso i quali sono state riscontrate diverse irregolarità.

In particolare, a Cirò Marina, è stato effettuato un controllo in un circolo ricreativo, dove però la somministrazione di alimenti e bevande avveniva indistintamente per tutti gli avventori.

Una circostanza quesdta che ha portato ad una sanzione di oltre 6 mila euro per il titolare, che potrebbe anche essere denunciato a piede libero in quanto, nella stessa struttura è stata accertata la violazione dei sigilli ad alcuni apparecchi di gioco sequestrati precedentemente.

Il sindaco della cittadina ionica ha dunque emesso un'ordinanza di chiusura per questa attività in questione, oltre che per due bar ed un altro circolo. Situaziona analoga a Cutro, dove il primo cittadino ha emesso la stessa ordinanza a carico di due bar e di una gioielleria.