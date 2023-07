Sangineto. Lite in discoteca, si spara: ferito un 22enne

Una banale lite in discoteca poi degenerata e che avrebbe potuto assumere risvolti tragici quella avvenuta a Sangineto, piccolo centro sul Tirreno Cosentino, dove un 22enne di Castrolibero, è stato ferito a colpi d’arma da fuoco.

Due quelli esplosi che hanno attinto il giovane che è stato subito soccorso e accompagnato in ospedale: da quanto appreso non sarebbe in pericolo di vita.

Ad intervenire sul posto, un locale della movida tirrenica, sono stati i carabinieri della stazione di Sangineto che hanno ascoltato quanti fossero presenti così da raccogliere più elementi possibili per arrivare ad identificare lo sparatore, al momento ancora ignoto. La Procura di Paola ha già aperto un fascicolo.