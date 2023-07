Sanremo Rock. In Calabria la Finale multiregionale del Summer Live Tour

E’ programmata per sabato 22 luglio a Reggio Calabria la competizione per accedere alla Finale Multiregionale Summer Live Tour della 36esima edizione del Sanremo Rock, che vedrà protagoniste le Regioni Calabria, Basilicata, Campania Puglia e Sicilia orientale.

Tra i 9 artisti che si esibiranno per la gara anche il chitarrista e cantautore napoletano Enrico Russo, con il suo progetto Erricoru.

Il rocker ha passato le selezioni direttamente tra i finalisti regionali grazie al suo progetto musicale definito dalla commissione di valutazione di spessore artistico e culturale molto elevato ed originale. La giuria è composta da 4 componenti afferenti il mondo della musica e della discografia, tra cui noti personaggi del mondo dello spettacolo come: Rossella Ruini direttrice di doppiaggio e doppiatrice nel film “La Bella e la Bestia, cantante e voce accompagnatrice di Claudio Baglioni, nonché componente de “L’Incanto Quartet”; Serena Caporale cantante e voce accompagnatrice di Renato Zero, Gianni Morandi e Claudio Baglioni; Fabrizio Simoncioni tastierista dei Litfiba e Ligabue, tecnico del suono in moltissime discografie nazionali ed internazionali. Al termine delle selezioni la valutazione della giuria designerà i vincitori le categorie Rock e Trend e Regione, ammettendoli a partecipare alle finali nazionali che si terranno presso il Teatro Ariston del Comune di Sanremo, il prossimo settembre.

Dopo l'uscita del primo EP Costruzioni Terapeutiche Vol. 1 e il grande successo del singoloRespirare, una nuova sfida per il cantautore partenopeo che si esibirà in un solo show accompagnato dalla sua chitarra elettrica e suonerà alcuni dei brani contenuti nel suo EP caratterizzati da un chitarrismo che mescola rock, grunge, prog, classico napoletano e atmosfere cantautorali, che portano l’ascoltatore in spazi ampi, con echi e tempi sospesi.

Attualmente oltre l'imminente impegno con il Sanremo Rock, Erricorù sta lavorando alle registrazioni del suo prossimo EP Costruzioni Terapeutiche Vol.2.