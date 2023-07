Tour di presentazione di “Sanità Organizzata”, libro-inchiesta di Francesca Lagatta

Francesca Lagatta

Continuano le tappe del tour di presentazione di "Sanità Organizzata", il libro-inchiesta firmato dala giornalista Francesca Lagatta. Il nuovo evento avrà luogo domenica 23 luglio alle ore 20, presso il Giardino Pensile del Municipio di Grisolia.

Nel volume edito da Falco Editore, si vuole porre l'accento sulle controverse vicende che riguardano il Tirreno cosentino, dove, secondo l'autrice, la sanità è un concetto bistrattato, complice il completo abbandono istituzionale, persistente da decenni e che soltanto adesso sembra inizi ad essere compreso, condannato e punito, grazie a una magistratura che sta cambiando volto e restituendo dignità a un intero territorio.



Una terra, la Calabria, legata a doppio filo con la politica e il potere deviato, ragion per cui il caos sulla sanità è diventata l’occasione migliore per farsi degli amici, di quelli che contano, di ottenere soldi, incarichi di prestigio e poltrone, a costo di sacrificare vite umane. Un meccanismo che, sempre secondo Lagatta, non ha niente di così diverso dalla criminalità organizzata. Da qui il nome dell’opera.

Sono previsti gli interventi dell'autrice, dell'editore Michele Falco, di Giuseppe Bellusci, Consigliere comunale con delega alla Sanità, e Francesco Papa, Coordinatore del circolo del Partito Democratico "Antonio Gramsci".