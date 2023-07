Guerra agli acquascooter selvaggi, ancora multe e sequestri nel crotonese

È guerra aperta all’uso improprio degli acquascooter nel mare del crotonese, dove alcuni indisciplinati utilizzano questi mezzi spesso senza rispettare le norme minime di sicurezza o alla giusta distanza dai bagnanti.

Nemmeno ieri, così, gli uomini della Guardia Costiera locale, in tre distinti contesti, hanno sanzionato dei conduttori di acquascooter per aver violato le norme di settore.

In un primo intervento, nel tratto di mare antistante il comune di Strongoli, una unità della Capitaneria di Crotone insieme ad una pattuglia a terra ha elevato una sanzione di poco più di 3600 euro nei confronti del “pilota” di un acquascooter che lo conduceva senza aver conseguito la patente nautica. Trattandosi di un minorenne è scattato anche il sequestro del mezzo.

In un altro caso nel tratto compreso tra Le Castelle e Steccato di Cutro, è stata elevata una sanzione di 459 euro nei confronti del conduttore di un altro acquascooter per aver navigato in orario non consentito.

Sanzione uguale inflitta anche ed in fine ad un altro “conducente” beccato davanti a Ciro Marina dove navigava a meno di 500 metri dalla costa ed in zona riservata alla balneazione.