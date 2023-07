Violento impatto auto-tir, feriti gravemente cinque volontari della Croce Rossa

Un violento scontro tra un tir ed una vettura ha provocato nel primo pomeriggio di oggi il ferimento di cinque persone, tutte finite in ospedale.

Sul posto, l’ex Ss 18 in località la Tonnara, ad Amantea, intorno alle 14:30, sono intervenute le squadre dei Vigili del fuoco dei distaccamenti di Paola e di Lamezia Terme.

Come anticipato due i mezzi coinvolti, un mezzo pesante ed una Fiat Punto. A bordo del primo il solo conducente, mentre nella utilitaria viaggiavano cinque volontari della Croce Rossa Italiana appartenenti al comitato di Paola.

Quattro di loro, che hanno riportato delle ferite giudicate medio-gravi, sono stati affidati ai sanitari del Suem118 per le cure del caso ed il successivo trasferimento con tre ambulanze nell’ospedale di Paola, mentre il quinto, che è rimasto incastrato tra le lamiere e poi estratto dall’abitacolo, è stato portato con un elisoccorso nell’ospedale di Catanzaro

L'intervento dei vigilfuoco è valso anche alla messa in sicurezza del sito e dei veicoli. Sul posto i Carabinieri per gli adempimenti di competenza. Attualmente la zona interessata dal sinistro è chiusa al transito in entrambe le direzione sino al termine delle operazioni di soccorso.