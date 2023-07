La cannabis la coltivava in giardino, finisce in manette per spaccio

Durante un servizio nella zona delle marinate della provincia, gli uomini della Squadra Mobile di Vibo Valentia hanno controllato un soggetto sospettato di essere dedito allo spaccio di droga.

È stata così effettuata una perquisizione domiciliare a casa dell’uomo sono state rinvenute diciotto piante di cannabis piantumate in dei vasi, per un peso complessivo di oltre 4 chilogrammi, oltre a tutta una serie di strumenti e prodotti per la loro coltivazione. Sempre nell’abitazione l’uomo aveva anche dei barattoli in vetro, del materiale da confezionamento divisi in dosi e un bilancino di precisione per la successiva suddivisione della droga che le piante avrebbero prodotto a breve.

Il sequestro, quindi, ha sottratto tempestivamente una ingente quantità di stupefacente che presto sarebbe stato immesso nel mercato della droga vibonese.

L’uomo, all’esito delle indagini dirette dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia, è stato tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione a fini di spaccio di marijuana, arresto poi convalidato.