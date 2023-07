Ultraleggero schiantato a Cotronei, indagato il gestore dell’avio superfice

I Carabinieri di Cotronei, conclusi gli accertamenti sull’incidente aereo avvenuto sull’avio superfice locale, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, il gestore dalla pista di atterraggio, un 71enne del posto, per l’ipotesi di reato di lesioni colpose.

Come si ricorderà, lunedì scorso, 17 luglio, un ultraleggero in fase di atterraggio è uscito fuori pista, con il conseguente ferimento delle due persone, un uomo ed una donna, che viaggiavano a bordo (QUI).

I militari, eseguito un sopralluogo nelle fasi immediatamente successive all’accaduto, sotto il coordinamento del Sostituto Procuratore di Turno, sono giunti a ritenere che l’indagato non abbia messo in atto tutti i dispositivi di sicurezza necessari affinché l’incidente non si verificasse.

L’aviosuperficie ed il velivolo ultraleggero coinvolto erano stati immediatamente sottoposti a sequestro probatorio, in attesa in attesa delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria.