Champions Raccolta di Poste Italiane: premiata la Filiale di Crotone

Importanti riconoscimenti per la filiale di Poste Italiane di Crotone sono arrivati nell’incontro celebrativo “Champions Raccolta”, che si è svolto nei giorni scorsi a Roma.

Nell’occasione sono state infatti premiate le migliori filiali e i migliori uffici postali di tutta Italia che si sono distinti nell’ultimo trimestre del 2022 per il raggiungimento di risultati di eccellenza nell’ambito del collocamento di prodotti di Investimento. In particolare la filiale pitagorica ha raggiunto e superato gli obiettivi assegnati grazie al lavoro e all’impegno di tutti.

Soddisfazione per il direttore di filiale Danilo Casamassima: “Samo particolarmente felici per il riconoscimento ottenuto grazie al lavoro di squadra dei nostri consulenti e dei nostri Direttori. Ovviamente le gratificazioni maggiori derivano innanzitutto dall’aver offerto ai nostri clienti importanti opportunità di gestione dei propri patrimoni, in ragione delle esigenze e dei profili di ognuno, in un contesto finanziario molto delicato”.

“A guidarci – ha inoltre aggiunto - è sempre e soltanto l’interesse del cliente, al quale offriamo una possibilità di scelta fra diverse soluzioni. Il vasto portafoglio prodotti ed una attenta diversificazione negli investimenti assicurano una gestione coerente e proficua dei patrimoni. I clienti apprezzano la semplicità e la solidità della nostra offerta di risparmio e di investimento; la crescita che continuiamo a registrare anche quest’anno conferma la preferenza che sempre più clienti accordano a Poste Italiane, società da sempre impegnata a sostegno dello sviluppo del Paese”.

All’incontro, presenziato dai responsabili della sede centrale e dai responsabili di macro area Mercato Privati, hanno partecipato circa 160 dipendenti del territorio tra cui i dodici direttori di filiale premiati in tutta Italia e una folta rappresentanza tra direttori degli uffici postali, consulenti, coordinatori territoriali, responsabili commerciali di filiale e referenti commerciali di zona.