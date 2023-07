Gagliato. Incendio in un struttura dedicata all’apicoltura, a fuoco le arnie

Si presume sia dovuto a cause accidentali l’incendio che, nella tarda mattinata di ieri, ha coinvolto un costruzione rurale a Gagliato, nel catanzarese.

Il rogo ha interessato una struttura, situata in aperta campagna, con la muratura in laterizio e la tettoia n legno e onduline da copertura, adibita all’allevamento delle api: le fiamme hanno danneggiato le arnie che erano all’interno, fortunatamente senza api e, parte dell’immobile.

Il tempestivo intervento di una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Chiaravalle Centrale ha consentito di estinguere l’incendio evitando che si propagasse alle strutture limitrofe utilizzate come ricovero di attrezzature agricole e materiale vario oltre che alla vegetazione circostante. Sono in corso gli accertamenti per comprendere l’esatta origine del rogo.