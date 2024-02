Mezzi a fuoco nel parcheggio di una ditta edile, si sospetta la mano del racket

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Cinque automezzi appartenenti ad una ditta edile sono andati a fuoco nel comune di Montauro Superiore e sull’accaduto stanno già indagando i carabinieri della compagnia di Soverato insieme al Luogotenente della Stazione di Gasperina, che sospettano che dietro la causa dell’incendio possa esserci stata la mano di ignoti.

Sul posto sono intervenuti prontamente, intorno alle due e mezza di questa notte, i vigili del fuoco del distaccamento di Soverato col supporto di una autobotte arrivata dalla sede centrale di Catanzaro per assicurare il rifornimento idrico.

Le fiamme hanno interessato in particolare cinque mezzi che erano parcheggiati nel piazzale privato della sitta: si tratta di un camion Fiat e di un automezzo da cantiere Dumper che sono stati parzialmente danneggiati, di un pick up, un’auto Opel Corsa e di un furgone Daily che sono andati invece completamente distrutti.

I pompieri hanno completamente estinto il fuoco evitando che potesse propagarsi anche all’interno dell’azienda. Al termine delle operazioni di spegnimento e dalle verifiche effettuate insieme ai Carabinieri non si esclude dunque la matrice dolosa. Ovviamente sono in corso ulteriori accertamenti per avere conferma delle cause. Non si registrano feriti.