Bivongi. A fuoco camion ditta edile che lavora alla rete idrica comunale

Un camion appartenente ad una azienda edile di Catanzaro è stato distrutto da un incendio divampato nella scorse ore a Bivongi, dove la ditta sta eseguendo dei lavori di adeguamento e miglioramento della rete idrica comunale.

Le fiamme, appiccate da ignoti nel cuore della notte, sono state estinte dai Vigili del Fuoco, intervenuti sul posto insieme ai Carabinieri di Stilo e di Roccella Jonica, che stanno ora indagando sull’accaduto per cercare di ricostruire la dinamica del fatto e gli eventuali responsabili del rogo, presumibilmente di natura dolosa.

Sindaco: “un gesto vile”

Un atto condannato anche dal sindaco della cittadina catanzarese, Grazia Zaffino, che ha manifestato anche a nome della sua Amministrazione una ferma e netta condanna.

Il primo cittadino ha poi definito l’incendio come un gesto “vile”, “quasi certamente di natura dolosa”, e “un’offesa all'intera comunità bivongese che non si riconosce in alcun modo in simili atti di violenza e illegalità”.

Zaffino ha voluto puntualizzare come la comunità bivongese sia composta di “persone oneste e laboriose che desiderano il bene e il progresso del proprio territorio” e che dunque quelle fiamme non abbiano solo arrecato un danno alla ditta interessata, ma che tentino anche “di minare la tranquillità e la fiducia dei cittadini nelle istituzioni”.

Poi un appello a chiunque possa avere informazioni utili alle indagini affinché si faccia avanti e le condivida con le autorità.