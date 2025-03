Incendio in azienda di rifiuti: vigilfuoco all’opera, s’indaga sulle cause

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Un vasto incendio sta interessando dal tardo pomeriggio di oggi il piazzale esterno di una ditta che opera nel settore dello smaltimento di rifiuti solidi urbani, in particolare di plastica, che si trova in località Mortilla a Gizzeria, nel catanzarese.

Sul posto stanno operando le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme e del distaccamento volontario di Martirano Lombardo, presenti con venti uomini e sette automezzi.

I pompieri stanno lavorando senza sosta per circoscrivere le fiamme e, anche, per evitare che il fuoco possa propagarsi alle strutture presenti nell’azienda.

Non si registrano fortunatamente feriti mentre sono in corso gli accertamenti necessari per a risalire all’esatta origine dell’incendio: in tal senso ed al momento nessuna ipotesi viene esclusa.