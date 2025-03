Rifiuti a fuoco a Gizzeria, dopo ore dall’incendio Vigilfuoco ancora al lavoro

Stanno continuando a lavorare ininterrottamente, ormai dal tardo pomeriggio di ieri, i vigili del fuoco impegnati sul fronte dell’incendio che ha interessato il piazzale esterno di una ditta di raccolta e smaltimento di rifiuti plastici in località Mortilla di Gizzeria, nel catanzarese (QUI).

Attualmente le squadre dei pompieri sono impegnate nelle operazioni di raffreddamento del materiale plastico che ha preso fuoco e nel successivo smassamento ed estinzione dei focolai ancora attivi.

Come già riportato ieri, sul posto stanno operando i vigilfuoco del distaccamento di Lamezia Terme e quello volontario di Martirano Lombardo con una ventina di uomini e diversi mezzi, sette in particolare.

Ancora da stabilire le cause che hanno provocato l’incendio, e tra le ipotesi non si esclude anche quella dolosa. Ovviamente sono ancora in corso tutti i necessari accertamenti.