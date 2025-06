Incendio a Nocera Terinese, fuoco divora capannone di una storica azienda

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Non si esclude alcuna ipotesi sulle cause che hanno causato il vasto incendio che in località Campodorato, nel comune di Nocera Terinese, nel catanzarese, ha interessato le Cantine Odoardi.

Il rogo, divampato intorno alle 19 di questa sera, ha interessato un capannone industriale, di circa duemila mq, di proprietà della storica azienda vinicola, un tempo attiva nella produzione e imbottigliamento di vino, ma attualmente non operativa da alcuni anni.

Un capannone in fiamme

Le fiamme, sviluppatesi rapidamente, hanno avvolto e completamente distrutto la struttura in muratura con la copertura in legno e pannelli coibentati, compromettendo anche gli impianti di imbottigliamento presenti all’interno.

Sul posto sono impiegate oltre quindici unità del Vigili del Fuoco, giunte sul posto dal distaccamento di Lamezia Terme e supportate da due autobotti per il rifornimento idrico e da un’autoscala.

I carabinieri indagano sulle cause

L’intervento si è reso necessario per contenere il fuoco, evitare il suo propagarsi e mettere in sicurezza l’intera l’area. Attualmente l’incendio risulta sotto controllo e sono in corso le operazioni di spegnimento degli ultimi focolai residui.

Presenti sul posto anche i Carabinieri per quanto di competenza e sono in corso le indagini per accertare le cause del rogo.