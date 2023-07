Nuoto, terminata la stagione agonistica: bilancio eccellente per la Asd Aqa

Con le finali regionali di categoria, che si sono svolte a Crotone il 21/22 e 23 luglio è calato il sipario sulla stagione agonistica 2022/2023 del settore nuoto. Due settimane prima, precisamente l'8 e 9 luglio, sono stati gli Esordienti A e B a gareggiare nell 'ultima competizione, sempre nelle acque della piscina crotonese.

Per tutti i tesserati della società Asd Aqa è tempo di bilanci: “è arrivato il momento di condividere ed esternare sensazioni e obiettivi raggiunti con la consapevolezza dei risultati raggiunti”; fanno sapere dalla società di Cosenza.

“La parte estiva della stagione è stata sicuramente impegnativa ma si è conclusa positivamente” per la società Aqa. Gli esordienti sono stati premiati per il loro “costante impegno”, e seppur numericamente pochi, “hanno conquistato un cospicuo bottino fatto di medaglie e di punti che hanno posizionato, la società, al 5° e 6° posto della classifica per società, degli Esordienti A e B”, l’annuncio.

Gli atleti di categoria, compresi quelli che abitualmente si allenano nella struttura di Rende, hanno concluso la stagione egregiamente, rappresentando nei migliori dei modi i colori sociali. Gli Atleti dell'Asd Aqa hanno vinto, tra gare di Categoria ed Assoluti: 22 Ori, 34 Argenti e 33 Bronzi. “Grazie ai numerosi punti conquistati, gli atleti hanno permesso alla società di posizionarsi al 2° posto, con punti 618 nella classifica di categoria ed al 3° posto, con punti 208,50 in quella assoluta”, si notifica.

Tutti gli atleti hanno dimostrato tanto entusiasmo ed hanno affrontato ogni competizione con grinta e determinazione, nonostante le altissime temperature di questi giorni. Ultimissima tappa, per la società Asd Aqa, equivale ai campionati nazionali giovanili, dal 3 agosto a Roma, che vedranno la partecipazione dell'atleta Giovanni Feole. Piena soddisfazione è stata espressa dal patron Francesco Manna. “Ogni stagione è veramente positiva, il nostro impegno, insieme a tutto lo staff, è sempre al massimo. Ci aspettano, ancora, tantissimi altri ottimi risultati…”.