Ancora uno sbarco a Roccella Jonica: soccorsi 77 migranti

Una piccola barca a vela con a bordo 77 migranti è stata individuata questa mattina a circa 40 miglia dalla costa calabrese. A bordo del natante si trovavano persone di varia nazionalità - siriani, afgani, iracheni ed iraniani - e prevalentemente nuclei familiari.

L'imbarcazione è stata individuata dalla Guardia Costiera, che ha subito avviato le operazioni di soccorso in mare. I migranti sono così stati trasferiti in sicurezza presso lo scalo portuale di Roccella Jonica. Per il centro del reggino si tratta del trentaduesimo sbarco dall'inizio dell'anno.