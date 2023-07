Tirocinanti. Bocciato emendamento stabilizzazione, Pd lo presenterà al Senato

Il Partito democratico della Calabria ritiene “gravissimo” che in Commissione Lavoro la maggioranza abbia bocciato alla Camera dei Deputati l’emendamento per la stabilizzazione dei circa 400 tirocinanti calabresi utilizzati nei ministeri.

A questi lavoratori precari “il centrodestra ha sbattuto la porta in faccia, creando un nuovo dramma sociale ed evitando di risolvere un’ingiustizia tremenda, perpetrata da anni”, affermano in una nota di Dem calabresi in cui sostengono che su richiesta del governo, definita come “assurda”, l’emendamento era stato ritirato dal deputato di Forza Italia Francesco Cannizzaro e fatto suo dal deputato del Pd Arturo Scotto, “che l’aveva presentato in piena coscienza nell’interesse dei tirocinanti calabresi”.

“Data l’insensibilità e la mancanza di coraggio dell’esecutivo Meloni e della propria maggioranza, il Pd si assume la responsabilità di ripresentare lo stesso emendamento al Senato, non appena lì arriverà il testo del relativo provvedimento, tramite il nostro segretario, senatore Nicola Irto” concludono dal Pd calabrese.