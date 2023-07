“La Calabria è Nu Scialo”, a Papadisero si impara come diventare influencer

Papasidero, piccolo centro nel Parco Nazionale del Pollino, si prepara ad ospitare un evento senza precedenti, “Nu Scialo”, che si svolgerà dal 15 al 17 settembre, ed organizzato da tre professionisti del settore della comunicazione e del turismo: Espedito Iannini, graphic designer freelance; Silverio Campagna, filmmaker e fotografo e Biagio Cavaliere, operatore turistico, uniscono le loro competenze per creare un'esperienza unica nell’Alto Tirreno Cosentino.

Nel cuore del paesino, luogo intriso di storia e tradizioni secolari, si celava un'anima curiosa e aperta alle nuove forme di comunicazione. “Quando il nostro progetto ha preso forma - spiegano gli organizzatori - Papasidero è stato il primo Comune ad abbracciare l'idea con entusiasmo e fiducia. Ha compreso immediatamente il potenziale che questa nuova forma di comunicazione avrebbe potuto offrire alla sua comunità e ha deciso di sposare attivamente la causa. La sua intuizione e la sua volontà di aiutarci sono state fondamentali per lo sviluppo del progetto, che punta a diventare un appuntamento annuale per la nostra zona e per l'intera regione”.

“Papasidero - hanno poi aggiunto - vuole dare il benvenuto alle nuove tecnologie, aprendo le porte a una maggiore connettività e interazione tra le persone. Ha compreso che la comunicazione è un ponte che unisce le menti e i cuori, e ha lavorato instancabilmente per accogliere questa nuova era di possibilità. Grazie alla sua dedizione e alla sua visione aperta, Papasidero ha contribuito in modo significativo alla realizzazione di questo progetto. La sua generosità nell'offrire supporto e assistenza ha permesso a tutti noi di poter realizzare questo evento, in cantiere da diverso tempo, e di costruire una comunità più forte e connessa”.

Durante l’evento, digital blogger, nomadi digitali, travel blogger, content creator e aspiranti tali, ma non solo, imprenditori e aziende, si riuniranno per condividere esperienze e apprendere le strategie di successo nel mondo digitale e della comunicazione.

Grazie alla loro esperienza, gli influencer racconteranno come diventare blogger e content creator di successo, partendo dalle basi, impareranno a vendere il proprio prodotto e promuovere la propria attività, raggiungendo i vertici dei social media, lavorando in sede o mentre si viaggia per il mondo e si genera guadagno.

I workshop organizzati durante “Nu Scialo” saranno una vetrina per il territorio locale. Attraverso l'utilizzo di strumenti digitali come smartphone e macchine fotografiche professionali, i partecipanti impareranno le tecniche di ripresa di foto e video.

Inoltre, gli esperti forniranno insegnamenti sulla gestione e comunicazione sui social media, lo storytelling coinvolgente e la post-produzione di contenuti audiovisivi.

Gli eventi all'aria aperta, grazie agli impareggiabili scorci che Papasidero offre, tra storia, natura e cultura, ci sarà l'opportunità di mettere in pratica le conoscenze acquisite, permettendo ai partecipanti di esplorare le bellezze storiche e naturalistiche di Papasidero.

L'interessante iniziativa, mira anche a fare conoscere le caratteristiche del posto, del tutto idonee alle esigenze dei nomadi digitali, smart workers o coloro che amano stare a contatto con la natura prima, durante o dopo il lavoro.

“Nu Scialo” rappresenta quindi un'opportunità per quanti desiderano intraprendere una carriera nel mondo dei viaggi digitali e della creazione di contenuti coinvolgenti, della comunicazione.

Grazie agli organizzatori ed insieme a un gruppo di esperti, gli aspiranti influencer avranno accesso a una piattaforma di apprendimento e crescita per apprendere le strategie di comunicazione e promozione e trasformare la passione in una professione di successo.