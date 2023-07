Calcio Serie D. Fc Lamezia: oggi si presenta il nuovo tecnico. Confermato Terranova

Mente alle 18.30 di oggi è prevista - nella sala stampa dello stadio Guido D'Ippolito - la conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico gialloblù, Leonardo Vanzetto, l’Fc Lamezia Terme fa sapere che Pietro Terranova, attaccante, nato a Paceco (nel trapanese) nel 1994, ha rinnovato il contratto con la società anche per la prossima stagione 2023/2024.

Terranova nella scorsa di stagione ha realizzato dodici reti di cui undici in campionato (34 presenze) e una in Coppa Italia. In quella precedente, invece, e da gennaio 2022, ha realizzato tre reti in sedici gare.

Sempre in D nella stagione 2017/2018 ha segnato undici reti in trentuno gare con il Paceco, quattro reti in ventinove presenze con il Tamai nella stagione 2018/2019 e undici gol in ventiquattro partite con la maglia del Dattilo, stagione 2020/2021.

Conta anche quindici presenze in C con il Picerno (da luglio a dicembre 2021). In serie D ha realizzato complessivamente quarantuno reti.