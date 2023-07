Rossano. Contest di giovani talenti, Marco Elba vince l’Ausonia per la seconda volta

Marco Elba

Il giovane cantante Marco Elba ha vinto, per la seconda volta consecutiva, il Contest Ausonia. All'evento, che si è tenuto nel fantastico scenario dell'Anfiteatro “Rino Gaetano” al Lido Sant'Angelo di Rossano, hanno preso parte numerosi talenti del territorio e non solo (tra canto e danza).

Impegnativo il lavoro della qualificata giuria formata da Numa Palmer, produttrice discografica, cantante e artista poliedrica ed eclettica; Danilo Amerio, cantautore; e Mara Larussa, conduttrice radiofonica.

Presente anche Phil Palmer, chitarrista rock e jazz, tra i più famosi e talentuosi del mondo. Dal 1980 ha iniziato con Eric Clapton, Frank Zappa e con i Dire Straits. Ha collaborato anche con tutti i più grandi artisti italiani da Baglioni a De Gregori, fino Lucio Battisti.

Anche quest’anno sono state registrate numerose iscrizioni, ma solo in cinque hanno conquistato un pass per la finale: Diletta Di Gennaro, Fabio Micciullo, Andrea Graziano, Simonpietro Graziano, Francesca Franco. Bravi tutti.

Ospiti della serata il duo pianistico “BoidiBros” che, dopo aver partecipato alla precedente edizione, sono stati ospiti da Fiorello e alla trasmissione televisiva “I Soliti Ignoti”. Eccellente la conduzione di Andrea Barbi nel ruolo di presentatore della serata.

Marco Elba, dopo una finale combattuta a colpi di flamenco e ritornelli estivi, si è aggiudicato, per la seconda volta consecutiva, il premio che è stato consegnato dal Patron Antonio Maria D’Amico.

Il Premio Radici della Giuria, invece, è stato assegnato al giovanissimo Simonpietro Graziano per la sua lodevole performance alla fisarmonica che ha particolarmente stupito la qualificata giuria.

Si è vissuta, dunque, una serata all'insegna della buona musica e della danza che ha entusiasmato, in modo particolare, il numeroso pubblico seduto sulle gradinate.

Spettacolare, poi, l'esibizione live di Danilo Amerio (autore di molte canzoni di successo interpretati da grandi artisti che fanno parte del panorama musicale italiano).

Soddisfatto, in modo particolare, il Patron Antonio Maria D'Amico per la buona riuscita del contest riservato ai giovani talenti. Lo stesso patron, poi, ha ringraziato la qualificata giuria, i giovani talenti che si sono esibiti nel corso della serata, gli ospiti, i tecnici audio-luci, i volontari dell'Anps (Associazione Nazionale Polizia di Stato) della Sezione di Corigliano-Rossano per aver garantito il servizio d'ordine durante tutta la manifestazione, Radio CRT Calabria, il suo staff, gli sponsor e quanti hanno preso parte all'importante appuntamento nella città di Corigliano-Rossano.