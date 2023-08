Rossano: Il Premio Ausonia sulle ali del cinema vola verso la premiazione

Si è conclusa, a Rossano, la tre giorni dell’Ausonia Film Festival, all’interno della nona edizione del Premio Ausonia. "La manifestazione, nell’ambito del più ampio premio, ha dato uno spazio narrativo dedicato al cinema e alla narrazione per immagini. Una scelta che si integra perfettamente con un programma di crescita costante e di contaminazione tra le arti protagoniste del Premio, che si toccano e si intrecciano per raccontare una grande storia collettiva in cui ritrovare radici, origini e da cui partire per costruire futuri desiderabili" ha commentato il patron del Premio Ausonia, Antonio Maria D’Amico, che insieme con il direttore artistico Andrea Costantino Levote hanno tenuto alla realizzazione di questa sezione cinematografica realizzata in collaborazione con Cinecittà e Aqua Film Festival e con il sostegno della Regione Calabria.

Tanti i patrocini legati all’evento: MIC Ministero dei Beni culturali, Regione Calabria, Cinecittà, Città di Corigliano-Rossano, Flag Borghi Marinari dello Jonio e Proloco di Rossano la Bizantina. La conduzione di tutte le serate del festival, dedicato a Francesco Nuti, è stata affidata alla giornalista Mara Larussa, che oltre a presentare i cortometraggi in gara, e nella seconda serata quelli dedicati alla sezione green selezionati in collaborazione con l’Aqua Film Festival, ha introdotto e moderato i talk con gli ospiti, iniziando con Valerio Groppa e Daniele Guerriero, e poi ancora Marco Carchidi, per concludere in terza serata con Michele Salfi Russo.

L’ultima serata ha raccolto l’essenza del premio, con la proiezione del film “il fischio di famiglia”, lungometraggio realizzato da Salfi Russo per raccontare le radici, la storia e i talenti della famiglia Coppola, cui lo stesso nel corso della narrazione rivelava di appartenere. Il prossimo appuntamento del Premio Ausonia vedrà nuovamente riaccendere i riflettori sulla città di Corigliano-Rossano, presso il Chiostro di San Bernardino, il 13 settembre con una serata dedicata a workshop tematici e il 14 con la premiazione del cortometraggio vincente.