Cosenza, scarico inquinante vicino al “San Vito”: liquami fognari nel fiume

Nella città di Cosenza nei pressi dello stadio comunale San Vito, è stata accertata una fuoriuscita di liquami fognari che finiscono nel fiume e che da quanto rilevato dal consorzio Valle Crati, avverrebbe plausibilmente da un pozzetto presente nella zona dove si ritiene siano convogliate le acque bianche.

Lo rende noto il presidente del Consorzio, Maximiliano Granata, spiegando che per una risoluzione del problema – che precisa interessi la rete comunale - sono state effettuate delle indagini, attualmente ancora in corso, eseguite con l’utilizzo di un tracciatore biodegradabile (a fluoresceina), necessario per verificare il percorso dei liquidi.

Contemporaneamente sono state avviate delle indagini topografiche per la verifica delle quote altimetriche sia del pozzetto che del tracciato.

“La pacchia è finita, abbiamo dichiarato guerra ai delinquenti ambientali e la nostra attività va avanti senza alcuna sosta, con la

segnalazione di tutte le anomalie negli scarichi al Nipaaf Carabinieri Cosenza” sbotta il Presidente del Consorzio Valle Crati, Granata.