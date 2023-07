Ambienti sporchi e muri con spore e muffe: sanzionato resort sulla Costa degli Dei

In resort che insiste sulla nota località turistica della Costa degli Dei, nel vibonese, dei controlli della Polizia e dell’Asp hanno fatto emergere delle violazioni igienico-sanitarie nella cura degli ambienti, come spazi sporchi o in abbandono, oltre alla conservazione sbagliata degli alimenti nelle celle frigorifere, e in diversi punti delle mura perimetrali delle stesse aree la presenza di spore e muffa, il tutto incompatibile con la salubrità degli ambienti richiesta dalla Legge.

Sono state rilevate anche diverse irregolarità sotto i profili amministrativi nella gestione della struttura, che secondo gli agenti non avrebbe pagato diverse mensilità delle tasse di soggiorno al Comune di riferimento e non avrebbe comunicato alla Questura le schede degli ospiti alloggiati, come previsto dalla normativa.

Infine, in relazione ad un’ampia piscina interna al resort, se ne è ordinato immediatamente il divieto di utilizzo e balneazione per i clienti, dato che il sito sarebbe risultato “assolutamente privo delle condizioni igienico-sanitarie necessarie a poter operare”, sostengono gli investigatori.

Al titolare della struttura sono state applicate delle sanzioni amministrative oltre a un elenco di prescrizioni da dover osservare per poter proseguire nell’attività al pubblico, e che se non osservate avrebbero portato anche ad ulteriori conseguenze.

Il contollo è stato effettuato dagli uomini della Squadra Mobile e del Posto Fisso di Tropea della Questura in sinergia operativa con l’Asp di Vibo Valentia.