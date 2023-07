A San Lucido l’estate si rinfresca con il Festival della Granita alla mandorla

Tutto pronto per la quinta edizione del festival della granita alla mandorla sanlucidana, che si terrà nella suggestiva perla del Tirreno Cosentino, giovedì 3 Agosto e Venerdì 4.

La location - ovviamente - sarà la gelateria "La Mandorla", in Piazza Fiume a San Lucido, che da anni è rinomata per le sue eccellenze gastronomiche, soprattutto estive.La Kermesse, quest'anno punterà per allietare turisti e cuorisi, sulla musica live, con il concerto di Legno, previsto per Giovedì 3 Agosto, dalle ore 22.

I Legno sono un duo musicale italiano indie pop formatosi nel 2018. Ad oggi l'identità dei due componenti del gruppo, di origine toscana, risulta sconosciuta, a causa della loro abitudine di portare sempre maschere sul volto.Grande attesa per la loro esibizione presso lo storico bar.Non mancheranno le specialità della casa.

Dieci i gusti di granita che l'attività propone ai clienti per l'occasione, oltre alla novità Gelato Fritto e a tanti gadget che saranno distribuiti nelle due serate.Il divertimento è assicurato, grazie alla collaborazione con tutte le attività di Piazza Fiume.Un'iniziativa voluta per regalare una serata all'insegna del gusto, della degustazione della specialità locale, della buona musica.Un momento di svago, ma anche un'esperienza degustativa da fare.Appuntamento dunque al 3 e 4 Agosto presso "La Mandorla" di San Lucido.