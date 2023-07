Vibo Marina, la Guardia costiera salva due bagnanti in difficoltà

Nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 27 luglio, la motovedetta MV SAR CP 808 della Guardia Costiera di Vibo Valentia Marina è prontamente intervenuta, a seguito di una segnalazione ricevuta tramite numero blu 1530 dal bagnino di un lido, per assistere due bagnanti in difficoltà nel ritornare a riva a causa del forte moto ondoso. Provvidenziale anche l’intervento della pattuglia via terra e il supporto fornito dai bagnini stessi che, sotto il coordinamento della Sala Operativa, hanno garantito ulteriore assistenza ad altri bagnanti in difficoltà in quella fascia di mare.

Intercettati i due malcapitati e prontamente assicurati a bordo, i militari, dopo essersi sincerati delle buone condizioni di salute, hanno prestato la dovuta assistenza fino al porto.

Interventi come quelli verificatisi in questi giorni sono l’occasione, per raccomandare agli utenti del mare l’uso del buon senso ed il rispetto delle basilari norme che disciplinano la sicurezza della navigazione, al fine di prevenire qualunque tipo di incidente in mare, in particolare quella di informarsi sulle condizioni meteomarine della propria zona, adeguando ad esse i propri programmi e comportamenti.