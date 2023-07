Cassano intitola Porto dei Laghi a Jole Santelli e Parco giochi Lauropoli a Sara Mariucci

Sara Mariucci

Doppia intitolazione in arrivo per altrettante opere nel Comune di Cassano. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Papasso ha organizzato per martedì 1 agosto alle 19 la manifestazione di inaugurazione e intitolazione a Sara Mariucci del nuovo parco giochi di via Paolino Chidichimo.

Era il 5 agosto 2006 quando Sara, 3 anni, venne folgorata e uccisa da una scarica elettrica mentre giocava alle giostre. Era su un cavallo a dondolo. Sara Mariucci era originaria di San Martino in Colle.

La mamma, Anna Armentano, ha vissuto per tutto il tempo, fino al suo matrimonio con un giovane di Gubbio, proprio nella frazione di Lauropoli. La famiglia, infatti, stava trascorrendo le vacanze a Villapiana.

La piccola rimase folgorata molto probabilmente perché i suoi piedini scalzi toccarono un filo elettrico scoperto che alimentava il gioco. Si era chinata per raccogliere il gettone usato per farlo partire il dondolo. Ma quel movimento le fu fatale.

Prima della cerimonia Antonio Marziale, Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza, accompagnato dal Sindaco Giovanni Papasso, si recherà al Cimitero comunale per portare un mazzo di fiori sulla tomba del piccolo Cocò. .

Tre giorni dopo, venerdì 4 agosto, invece, alle 11, alla presenza di assessori e consiglieri regionali, provinciali e comunali, autorità civili, militari e religiose, avrà luogo l’intitolazione a Jole Santelli, Parlamentare, Sottosegretaria e Presidente della Regione Calabria, del Porto turistico dei Laghi di Sibari. All’iniziativa, fortemente voluta dal sindaco e dalla giunta, sarà presente il Presidente Roberto Occhiuto.

“Santelli - ha spiegato il sindaco Giovanni Papasso - prematuramente scomparsa, per onorare e perpetuare la memoria della prima donna Presidente della Regione Calabria, ma già Parlamentare e Sottosegretaria, che ha amato e onorato la sua terra, impegnandosi con tenacia e coraggio nello svolgimento delle sue funzioni fino alla fine dei sui giorni, per promuovere una nuova immagine della Calabria intera”.

Prima donna eletta presidente della Calabria è deceduta improvvisamente, all'età di 51 anni, il 15 ottobre 2020 (otto mesi dopo il suo insediamento a Palazzo degli Itali) nella sua casa di Cosenza, a causa di un male incurabile.

“La proposta di intitolare all’On.Le Jole Santelli il Porto turistico dei Laghi di Sibari - ha rimarcato Papasso - è dettata dal fatto che l’On.le Santelli, nel corso del suo mandato, ha rivolto grande attenzione nei confronti della Sibaritide e del Comune di Cassano All’Ionio. Tra gli impegni assunti dall’On.le Santelli da Presidente della Regione Calabria, c’è stato quello di addivenire ad una definitiva soluzione della problematica dell’ostruzione della foce del Canale degli Stombi, via d’accesso al centro nautico di eccellenza dei Laghi di Sibari, per dotarlo finalmente di una adeguata infrastruttura portuale; impegno mantenuto, che si è concretizzato nella concessione del finanziamento per la realizzazione dell’intervento dei “Lavori di modifica dell’imboccatura del Canale degli Stombi”. Finanziamento di circa 10 milioni di euro confermato anche dall’attuale Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto”.