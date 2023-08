Street basket, la tappa calabrese va a Gramolini di Bruna. Beneficenza per la Komen

Grande spettacolo e divertimento per la seconda tappa calabrese del 3x3 street basket, targato Estathè e organizzato dalla Seila Beach Sport.

A vincere nella due giorni di Gizzeria Lido è stata la squadra Gramolini di Bruna composta da Simone Mazza, Lorenzo Locardi, Matteo Gasparini e Alessandro Colombi.

MVP del torneo Simone Mazza, proprio lui che ha spinto i compagni a mettersi in viaggio (in auto) da Novara e attraversare l'Italia per partecipare e vincere.

È stata una finale bella, intensa, torneo in generale equilibrato con un paio di giovani in ascesa. Francesco Giampà, che ha vinto la gara di tiro da 3, ne è un esempio.

Ora la compagine piemontese, grazie alla vittoria di tappa, si è aggiudicata la possibilità di partecipare al challenge di venerdì per aggiudicarsi un posto alle finali nazionali di Cesenatico del prossimo fine settimana. Nel femminile il team lb3 si è aggiudicato l'accesso alla finale nazionale di Roseto degli Abruzzi.

Ma nel fine settimana non c'è stato solo il basket protagonista, infatti si è svolto nella stessa location un torneo di beach volley 4x4 misto, il cui ricavato è andato in beneficenza, esattamente a favore della Susan Komen Italia, che ha una sua rappresentanza in Calabria, dunque sport, agonismo, divertimento e sociale, un bel mix di grande attrattiva.