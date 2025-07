Kite. Grand Prix a Gizzeria: cala il sipario, Pianosi campione europeo

Si è concluso con grande successo l’IKA Youth European Championships & Formula Kite Grand Prix a Gizzeria, in località Pesci e Anguille.

L’evento ha incoronato Riccardo Pianosi, già quarto classificato ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, campione europeo giovanile 2025. A completare il podio maschile: Gian Stragiotti al secondo posto e Vojtech Koska (Repubblica Ceca) al terzo.

Nel settore femminile, il podio vede trionfare la turca Atakan Derin, seguita dalla britannica Ella Geiger al secondo posto e dalla turca Deniz Sorguc al terzo.

La manifestazione, promossa dal Circolo Velico Hang Loose, si è svolta in collaborazione con la IKA-International Kiteboarding Association, la FIV – Federazione Italiana Vela, la CKWI – Classe Kiteboarding e Wingsport Italia, con il sostegno della campagna Calabria Straordinaria.

Con oltre vent’anni di storia, lo stabilimento catanzarese si conferma dunque punto di riferimento per il kiteboarding internazionale, contribuendo in modo decisivo alla consacrazione di Gizzeria e della Calabria come destinazione d’eccellenza per gli sport velici.

Negli stessi spazi si è tenuto anche il Campionato Italiano di Beach Volley regalando al pubblico uno splendido weekend all’insegna dello sport.