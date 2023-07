Mondiali di Kitesurf Gizzeria, Stragiotti (Svizzera) primo per la terza giornata di fila

Domani giornata finale per il Campionato del Mondo A’S Youth Foil U17: gare, premiazione e cerimonia di chiusura. Si ricomincia lunedì 17 con il mondiale di Formula Kite U21.

Nella semifinale di oggi è in testa Gianandrea Stragiotti, per il terzo giorno di fila. La terza, intensa, giornata di campionato volge al termine sulla spiaggia di Hang Loose Beach, in località Pesci e Anguille, a Gizzeria.

Nella penultima le attività hanno preso avvio alle 14 con lo skipper meeting, mentre dalle 15 alle 17.30 è stata la volta delle regate, con i giovani atleti – under 15 e under 17 – che si sono sfidati nella splendida cornice del Golfo di Sant’Eufemia.

Si confermano le condizioni climatiche perfette - con un vento oltre i 14 nodi - che hanno reso Gizzeria uno degli spot favoriti per gli appassionati della vela.

Per la terza giornata di seguito Gianandrea Stragiotti (Svizzera) difende il podio, seguito da Carlos Espi Blat (Spagna) in seconda posizione e Jakub Balewicz (Polonia) in terza.

La manifestazione, ricordiamo, è promossa da World Sailing (Federazione Internazionale Vela), IKA (International Kiteboarding Association), FIV (Federazione Italiana Vela), CKWI (Classe Kiteboarding e Wingsport Italia), con l’organizzazione del Circolo Velico Hang Loose e la collaborazione di Calabria Straordinaria.

Appuntamento a domani, domenica 16 luglio, per la finale. Dopo le gare si terrà la premiazione e la cerimonia di chiusura dell’evento.

Da lunedì 17 il village si rianima con il campionato del mondo Formula Kite U21, in programma fino al 23 luglio.