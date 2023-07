Mondiali Kitesurf, Formula Kite U21. Penultima giornata di gare, Maeder primo

Penultima giornata di gare per i Mondiali di Kitesurf-Formula Kite U21, l’evento che ha colorato in questi giorni lo specchio di mare di Gizzeria.

Il vento costante a 10 nodi ha permesso ai quasi 90 atleti provenienti da tutto il mondo di sfidarsi nel campo di regata predisposto per l’occasione nel Golfo di Sant’Eufemia. Gizzeria si conferma ancora una volta, nonostante le alte temperature, lo spot ideale per questa disciplina; numeroso il pubblico accorso per assistere allo spettacolo degli aquiloni sul mare.

Per quanto riguarda la flotta maschile, al primo posto si conferma Maximilian Maeder, al secondo Qibin Huang, e al terzo Riccardo Pianosi. Per la flotta femminile al primo posto Lysa Caval seguita da Magdalena Woyciechowska e, al terzo posto, Heloise Pegouire.

Domani, domenica 23 luglio, il programma prevede le regate a partire dalle 13 fino alle 15 circa, a seguire la premiazione e la cerimonia di chiusura.

L’evento, ricordiamo, è promosso dalla World Sailing (Federazione Internazionale Vela), la IKA (International Kiteboarding Association) gestisce il kitesurf in seno a World Sailing attraverso la FIV (Federazione Italiana Vela), mentre l’organizzazione è del circolo velico Hang Loose Beach.