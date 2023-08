‘Ndrangheta: Occhiuto incontra De Masi, istituzioni vicine a chi si ribella alle mafie

“Oggi, di strada per recarmi al Consiglio regionale, mi sono fermato a Gioia Tauro, per andare ad incontrare, presso la sede della sua azienda, Antonino De Masi, un imprenditore diventato suo malgrado un simbolo, in Calabria e nel Paese, della lotta e della ribellione alla criminalità organizzata". E' quanto dichiara il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto.

"Una persona che ammiro e che stimo, per il grande coraggio dimostrato negli anni e per la determinazione con la quale si è opposto alle angherie e alle minacce della ‘ndrangheta, restando sempre nella sua Regione per creare crescita, sviluppo e occupazione. Con lui ho avuto una piacevole chiacchierata, un proficuo confronto, con tante idee e tante possibili iniziative per valorizzare nel nostro territorio la cultura della legalità", ha sottolineato il Presidente.

"Le istituzioni devono essere vicine a personalità come De Masi e devono sostenere concretamente gli imprenditori che - opponendosi alle mafie - hanno pagato negli anni e continuano a pagare un prezzo, dal punto di vista economico e personale, davvero incalcolabile“, ha concluso Occhiuto.