Villa. Troppo nervoso agli imbarcaderi: in auto gli scovano oltre 66 chili di droga

A bordo di un’auto era in coda in attesa di salire a bordo del traghetto per la Sicilia ma a tradirlo è stato il suo atteggiamento, apparso troppo nervoso agli agenti della squadra mobile che stavano pattugliando gli imbarcaderi di Villa San Giovanni, un servizio che la Questura di Reggio Calabria intensifica soprattutto d’estate.

Come accennavamo il soggetto, poi identificato in un 28enne, A.L. le sue iniziali, è sembrato innervosirsi ancor più al passaggio della pattuglia, dimostrando una certa impazienza nel voler salire sul traghetto.

Agli agenti non è rimasto che intervenire invitandolo a declinare le sue generalità ed a fornire la patente ed i documenti dell’auto. Da qui il giovane avrebbe avuto una reazione scomposta, secondo gli investigatori estremamente insofferente: elemento che non ha lasciato più dubbi ai poliziotti che hanno avviato così una perquisizione personale del conducente.

Perquisizione che, estesa al mezzo, ha portato a ritrovare nel bagagliaio due voluminosi borsoni neri contenenti della droga, in particolare quasi 65 chili di hashish e oltre un chilo di marijuana.

Inevitabili sono scattate le manette, in flagranza, per il 28enne che su disposizione del magistrato di turno è stato accompagnato nella casa circondariale di Arghillà di Reggio Calabria.

L’arresto è stato poi convalidato dal Gip che ha confermato a suo carico la misura cautelare in carcere: dovrà rispondere di detenzione e trasporto illecito di stupefacente, aggravati dall’ingente quantità.