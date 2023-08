Perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada: incidente mortale nella locride

Un drammatico incidente stradale ha provocato la morte di un giovane, nel tardo pomeriggio di oggi, nella locride. Il sinistro si è verificato lungo la Strada Provinciale 2 che collega Bovalino a Platì, dove pochi mesi fa si verificò un altro incidente mortale che ha decimato una famiglia (LEGGI).

Le dinamiche del sinistro sono ancora da chiarire. Quel che è certo è che il giovane - di cui non sono state rese note le generalità - stava percorrendo un tratto di strada in rettilineo quando avrebbe perso il controllo del proprio mezzo per poi sbandare ed uscire dalla carreggiata, senza coinvolgere altre vetture.

Sul posto sono rapidamente giunti i medici del 118 assieme alle forze dell'ordine, che ora stanno cercando di far luce sull'accaduto.