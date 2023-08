Bivongi, esce a fare una passeggiata e cade in un torrente. Salvato dal Sasc

Un uomo di 56 anni, S. P., durante una giornata dedicata ad un passeggiata che aveva deciso di trascorrere insieme ad un amico, in località Bagni di Guida a Bivongi, è rovinosamente caduto in un torrente.



Una squadra di tecnici della Stazione Alpina Aspromonte del Cnsas Calabria, allertata intorno alle 8:40 dalla Centrale Operativa del 118 di Reggio Calabria - e successivamente raggiunta da una seconda squadra - è prontamente giunta sul posto provvedendo a prestare le prime cure al malcapitato.

Una volta stabilizzato, l'uomo, per il quale si sospetta un probabile politrauma, è stato posto su una barella in dotazione al Soccorso Alpino e trasportato nel centro cittadino, dove ad attenderlo c'era l'ambulanza di Locri per le cure del caso ed il successivo trasporto in ospedale.