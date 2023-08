Nuovi assistenti sociali a San Giovanni in Fiore: prenderanno servizio in otto

La sindaca di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro, ha reso noto d’aver incontrato i nuovi otto assistenti sociali assunti di recente dallo stesso Comune con lo specifico intento, ha precisato, di "potenziare le politiche e gli interventi dell’ente a favore dei minori, degli anziani, dei più deboli e delle persone in difficoltà".

"Ho detto agli interessati che sono stati scelti i migliori e che ci ora aspettiamo tanto per sostenere le fasce meno abbienti. Il sociale è un settore molto delicato ed impegnativo, specie negli ultimi periodi. Ciononostante, tante sono le risorse che abbiamo messo in campo, economiche e naturalmente umane e professionali" sottolinea la prima cittadina.

"Dal nostro insediamento nell’autunno del 2020, siamo riusciti a ottenere quasi cinque milioni di euro per le attività di assistenza sociale e a tutelare i più fragili e deboli con progetti di grande valenza; anche, parallelamente, nel campo dell’educazione dei minori" ricorda in conclusione. "Siamo dunque soddisfatti ma decisi a intensificare ancora gli sforzi, in modo da lasciare, specie alle nuove generazioni, una città sempre più solidale e a misura d’uomo".