Violenta lite tra fratelli: il minore va in ospedale, il maggiore in carcere

Un violento litigio tra due fratelli, per futili motivi, con uno dei due che per le ferite riportate ha dovuto far ricorso alle cure dei sanitari del Pronto Soccorso cittadino.

È accaduto nella frazione di Vena Media, a Vibo Valentia, dove ad avere la peggio è stato il più giovane dei due contendenti che, come dicevamo, è poi finito allo “Jazzolino” e poi dimesso con una prognosi di 35 giorni.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, intervenuta sul posto, ti due fratelli vi sarebbero stati rapporti conflittuali già da tempo. In un ultimo battibecco, così, il maggiore avrebbe aggredito quello più piccolo prendendolo violentemente a calci e pugni, senza un apparente motivo, procurandogli delle vistose ferite con fuoriuscita di sangue.

Nonostante il primissimo tentativo pacificatore dei familiari, l’aggressore avrebbe continuato a prendersela col fratello con sempre maggiore veemenza, tanto che è i parenti sono stati costretti a chiamare il 113.

Sul posto sono giunte le Volanti della Polizia di Stato i cui agenti sono riusciti a contenere l’aggressore, che è stato in seguito accompagnato in Questura per gli approfondimenti investigativi e che è poi finito in arresto con l’accusa di lesioni. Successivamente ed in sede di convalida per lui è stata applicata la misura cautelare in carcere.