Muore all’improvviso il commissario di Azienda Zero Giuseppe Profiti

Un improvviso malore, presumibilmente un infarto, ha causato la morte di Giuseppe Profiti, mentre questi era in vacanza in Puglia.

Originario di Catanzaro, come noto Profiti è stato a lungo manager nel settore sanitario, soprattutto in Liguria, ed era stato scelto dal governatore della Calabria Roberto Occhiuto come commissario di Azienda Zero.

E proprio il presidente della Calabria si è detto sgomento per la notizia, definita dallo stesso come “atroce e improvvisa”: “Giuseppe … non c’è più. Perdiamo un manager dalle straordinarie qualità, un professionista di assoluto valore che in questi mesi è stato di fondamentale importanza per l’azione di riforma e risanamento della sanità calabrese portata avanti dal mio governo regionale” ha affermato Occhiuto.

Il governatore, ha anche ribadito di aver perso anche “un amico, una persona speciale, di grande rigore, ma anche con una sana e geniale ironia. Mancherà tanto a tutti noi”. Cordoglio è stato inviato alla famiglia: “Per la Calabria è un giorno di lutto”, ha concluso Occhiuto.