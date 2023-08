Traffico da bollino nero sull’A2: oltre tre ore d’attesa agli imbarchi per la Sicilia

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Fine settimana da bollino nero sulle strade italiane, prese d'assalto dalle numerose partenze estive in vista del ponte di Ferragosto. È proprio l'Anas a segnalare un sabato di grandi code e rallentamenti, che comprendono le principali arterie autostradali e non solo.

Nonostante la riduzione dei cantieri - che ha interessato ben 811 attività che rimarranno sospese fino a settembre - già dalla prima mattinata odierna la rete di monitoraggio ha evidenziato numerosi rallentamenti in tutto il Sud e non solo. Traffico intenso sulle principali autostrade, più scorrevole invece lungo numerose strade statali.

In Calabria il punto di maggiore criticità si registra agli imbarcaderi per la Sicilia, dove l'Anas stima un'attesa media di circa tre ore per poter prendere il traghetto. Più scorrevole invece il traffico sia sull'autostrada A2 che sulle statali 106 jonica e 18 tirrena inferiore.